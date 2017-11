Loud, Shash’U au Coup de coeur francophone: jusqu’ici, tout va bien

Comment ça se mesure, le succès d’un rappeur au Québec ? Ne les cherchez pas sur les palmarès des radios généralistes, elles sont aux abonnées absentes. Pour mesurer, faut se rendre à la source. Hier soir, elle était au Club Soda, où Loud donnait le premier concert de sa nouvelle tournée. À 20 h, il y avait déjà une file d’attente sur le trottoir. Une affiche collée dans la fenêtre indiquait que même les professionnels accrédités par le festival Coup de coeur francophone seraient refusés à moins d’avoir préalablement acquis un billet — du jamais vu. Soirée sold out, comme on rappe dans ce franglais affectionné par certains de nos plus éminents MC, incluant l’hôte de la soirée. C’est déjà une première mesure de succès.

Lui qui a donné tant de concerts en groupe avec Loud X Lary X Ajust se présentait seul comme un seul homme devant ses fans pour présenter les nouvelles chansons de l’album Une année record, fraîchement sorti. La scène était dépouillée, mais ingénieuse : un écran pour masquer le fond et recevoir les projections, deux lauriers d’or en néon jaune sur les côtés, rappel de la sobre pochette de l’album. Le DJ Ajust touchait au plafond derrière l’écran, grimpé sur sa monture hydraulique.

Et Loud, seul comme un seul homme, son micro et ses rimes. Ça a fait bang ! dès la première chanson, So Far So Good, qui ouvre aussi l’album et qui finit avec ces strophes : « J’sors un EP, j’sors un album, j’sors d’une année record/Sorti l’underground de ses canaux d’égouts/Yeah, so far, so good ».

Jusqu’ici, tout va bien, en effet : entassés sur le parterre, penchés au-dessus des barreaux du balcon, les fans récitaient en choeur avec lui les rimes de ses chansons. Bercés par une rythmique sèche et chaloupée, ils ont récité ensuite celles de Nouveaux riches, qui ont suivi et que Loud nous servait toutes chaudes : « Ils essaient de copier le phénomène/Ils sont mieux d’travailler les fins d’semaine/Le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés/AKA le choix des professionnels. » Pensez-y : son premier album est sorti il y a tout juste sept jours et les fans en connaissaient déjà chaque mot par coeur. Un Club Soda plein à craquer. Phénoménal — c’est comme ça qu’on mesure le succès d’un rappeur au Québec.

Loud a fait face au Soda avec l’assurance du gars qui a l’intuition d’avoir lancé un des meilleurs albums rap québécois de l’année. Ou avec celle du gars qui a déjà cinq ans d’expérience de scène. Une force tranquille, la langue affûtée, la démarche droite, le geste posé. C’était la révélation de la soirée, sans doute déjà annoncée par le concert extérieur qu’il a offert aux FrancoFolies l’été dernier dans la foulée du succès de son EP New Phone : l’artiste a un sens du spectacle, contenu mais calibré par l’enchaînement des morceaux plus calmes, relançant la cadence avec les titres plus dynamiques — si les radios avaient des antennes, l’imparable Toutes les femmes savent danser (et elles dansaient toutes hier soir) serait déjà en rotation lourde.

Nous avons dû quitter avant l’apothéose d’une soirée déjà torride alors que le collègue Lary était attendu, sans doute pour incarner sa collaboration SWG, l’une des plus lugubres de Une année record, et, tant qu’a y être, faire renaître l’espoir d’un retour de Loud X Lary X Ajust.

En attendant Shash’U

En guise de première partie, le compositeur-producteur-remixeur-DJ montréalais Shash’U, parfait hors d’oeuvre au plat principal de la soirée. Sa performance fut aussi agréable qu’étrange : lui-même a un album à paraître le 8 décembre prochain intitulé Street X — référence au jeu vidéo Street Fighter, qui a aussi inspiré le graphisme du logo personnalisé affiché à l’écran. Ce n’était pas sa première, mais qu’est-ce qu’il avait envie de nous le jouer au complet, ce nouvel album ! Comme un sprinteur sur les blocs de départ.

Entre ses nombreux et truculents remixes (fameuse relecture du Ça que c’tait d’Alaclair Ensemble) et ses versions éditées, il a néanmoins poussé quelques extraits de ce nouvel album. Quelques-unes d’ailleurs portent la signature rythmique du rap old school, et l’une semble être un hommage au Planet Rock d’Africa Bambaata, version ralentie, ensuite enchaînée par un instrumental pointant vers le techno de Detroit. Pas de temps morts, juste de bons grooves à faire oublier le temps qui passe. Maintenant reconnu comme un des producteurs étoiles de la scène rap locale, sa réputation a déjà dépassé nos frontières — il travaille notamment avec la renommée Fool’s Gold, étiquette de A-Track. À surveiller.