Keith Kouna, Mon Doux Saigneur au Club Soda: attention, il mord

« Quelle belle bande de bons citoyens nous avons ! » s’est exclamé Keith Kouna en regardant la foule, juste après avoir canardé Vaches, l’un des titres les plus croustillants d’un album qui ne manque incidemment pas de croustillant, le corrosif Bonsoir shérif, lancé il y a un mois. Sonnez les cloches, cachez les enfants, l’auteur-compositeur-interprète de Québec a lancé hier soir sa nouvelle tournée avec ce premier concert présenté à l’affiche de Coup de coeur francophone, à quelques jours des élections municipales et alors que différents corps de forces policières s’inspectent entre eux, faisant ainsi au moins autant de bruit que l’orchestre punk de Monsieur Kouna.

Le disque, rappelons-le, s’intitule Bonsoir shérif. Oh qu’il doit glousser, ces jours-ci, en lisant les grands titres des journaux, le Keith Kouna. Sa chanson engagée, sa chanson révoltée, devrions-nous ajouter, anti-establishment, dressée devant l’autorité, celle qu’il balance avec le groupe Les Goules (leur réunion avait également comblé l’auditoire de Coup de coeur il y a un an quasi jour pour jour) semble toujours être d’actualité. Malheureusement. L’actualité rattrape sa chanson. Ou bien il a des antennes qui lui permettent de déceler les scandales à venir.

Quoi qu’il en soit, c’est toujours avec la même pulsion défoulatoire qu’il grimpe sur scène pour s’amuser, même quand il n’y a plus de quoi rire. Hier, il s’est pointé autour de 21 h 30, annoncé par un montage loufoque d’extraits d’enregistrements véridiquement trashs tirés des radios poubelles, assemblés sur une musique de fanfare. Le corps de Bonsoir shérif était mis en évidence pour cette rentrée alors qu’on a retrouvé Kouna partagé entre le vieux son punk traditionnel, le son punk à piton façon Bérurier Noir, le new wave énervé et la chanson, appelons-la plus « conventionnelle », qui maculent son oeuvre solo.

Après Vaches, la chanson-titre, torride si tôt en ouverture de spectacle, avec un texte mitraillé du genre « Mon père est offshore/Ma mère est d’accord/Mon père est racisme/Ma mère injustice ». Comme ça, le couteau entre les dents. Avec l’ampli crinqué à onze, ça fait du bien, je vous l’assure.

Y a aussi de la tendresse. « Aimons-nous, bande de singes romantiques dans cette jungle de fous ! » commandait-il avant d’introduire Comme un macaque, tirée de l’album de 2012, Du plaisir et des bombes, suivie de la critique de l’industrie musicale Pas de panique, du même (excellent) album. Doubidou, parodie de swing jazz sur lit de synthétiseurs — « On en est fou/On se flingue/On s’arme/On tue et on crève/Pour tous ces doux bidous » —, du nouvel album, vient à peine calmer l’atmosphère.

Ça ira ainsi jusqu’à la fin de la nuit, mélange d’indignation à propos des turpitudes de notre époque et de gros rock à faire craquer les murs du Soda. La chanson engagée goûte le vitriol dans la bouche de Keith Kouna, heureusement qu’on l’a.

Mon Doux Saigneur

Beau programme au Club Soda hier soir alors que Kouna était précédé de Mon Doux Saigneur, une des belles surprises discographiques de la rentrée automnale — son premier disque, éponyme, est paru chez Grosse Boîte. Plus doux, certes, beaucoup plus introspectif, jusque dans ses interventions entre les chansons.

Attrapé avec son orchestre complet dans une salle de bingo au Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue il y a deux mois, ça faisait du bien de le redécouvrir sur une scène (et avec une sonorisation) plus appropriée. Pour mieux profiter des nuances, nombreuses, qu’il faut bien entendre pour apprécier sa chanson folk-rock qui groove.

Disposant d’une bonne heure, Mon Doux Saigneur (le projet de l’auteur-compositeur-interprète Emerik St-Cyr Labbé) a longuement étiré l’ambiance folk électrique évanescente avant de pivoter vers un rock plus explosif, ajoutant un niveau de complexité sur le plan de la rythmique, par moments inspirée du blues malien et de l’afro-beat. À souligner, l’excellente tenue de ses accompagnateurs, avec mention spéciale à la pedal steel et à l’épatant batteur qui tient tout cet orchestre au pas. C’est bien parti, ce Coup de coeur.