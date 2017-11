À l’écoute du premier album de La Famille Ouellette, on a la même réaction que lorsqu’on l’avait découverte l’an dernier aux Francouvertes : bons musiciens portés sur le souci du détail, chansons allègres et parfois même accrocheuses, doux sens mélodique, mais que font-ils là au juste avec leurs costumes rouges de famille Slomeau ? Un néo-folk pris entre ses murs prog mélancoliques sur les deux premières chansons qui vire pop-rock guilleret façon Alex Nevsky avec la sucrée Tout ce vacarme, électro-pop sur Hey, ça va ? puis r b planant avec Satin (collaboration avec Judith Little et Greg Beaudin de Dead Obies). Détour ensuite par la chanson pop vaguement années 1980 Haut de gamme, plus épique encore sur Jogging, alors que Monochrome et M’empêcher relâchent la tension et nous portent vers la longue et chatoyante progression folk-pop de Ce ne sont que des mots. Touffu et échevelé, Deluxe expose tout le potentiel de la famille, qui gagnerait à circonscrire sa démarche. En concert-lancement le 7 novembre au théâtre Fairmount, dans le cadre de Coup de coeur francophone.



Deluxe ★★★ La Famille Ouellette, Coyote Records