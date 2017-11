Comme il est éblouissant, le talent de Tamara Lindeman pour le storytelling, pour la composition, pour l’équilibre. Ce quatrième album de la musicienne torontoise, qui reprend l’intitulé de son nom de scène, est assurément de ceux auxquels on revient. Parce que la luminescence des mots, parce que la justesse de l’orientation mélodique — ici un folk effervescent et encore sobre, néanmoins bien dentelé par l’attaque pesante des basses, guitares électriques et batteries. La sensibilité n’est plus la même, car elle est d’abord intérieure. Sur des perles comme Impossible et Black Flies, on s’abandonne aux variations soudaines et subtiles de sa voix qui déverse en un flot continu un long poème en prose, celui d’un je extrêmement éloquent, en faux dialogue avec un tu lointain. Un peu partout, piano, cordes et flûte fleurissent dans les brèches qu’elle ouvre dans ses airs en escaliers, comme s’ils affinaient jusqu’ici leur entrée en scène. Quelle réussite. En concert les 6 et 7 décembre à Montréal et à Québec.



The Weather Station ★★★★ The Weather Station, Outside Music