Loud présente «Une année record»: l’instinct du rappeur

Ça oui, nous l’attendions, ce premier album de Loud, mais pas si subitement. Il nous a pris par surprise, le sniper du micro : annoncé quelques jours seulement avant sa parution vendredi dernier, son premier album solo, Une année record, est une captivante affaire qui joue de nuance avec ses refrains psalmodiés et ses rimes qui coulent toutes seules. Le parfait miroir de la personnalité, calme et réfléchie, de cet auteur-compositeur-interprète révélé au sein du trio Loud X Lary X Ajust. Il effectue sa rentrée ce vendredi au Club Soda, à l’affiche de Coup de coeur francophone, avec le producteur Shash’U en première partie — ne vous bousculez plus pour les billets, le concert affiche déjà complet. Ça oui, il était attendu.

« Y a pas un rappeur qui aime vraiment son nom », échappe Loud, accoudé au comptoir d’un café de la Petite Italie. À ses débuts, rappelle-t-il, il s’appelait même Loudmouth. « Au moins Loud, c’est mieux. Les rappeurs qui ont de trop bons noms de scène, ou bien ils ont commencé sur le tard, ou bien ils ont changé de nom trente fois… »

Comment en était-on arrivé à cette confession ? En soulevant le contraste entre son style et celui de son ami d’enfance Lary Kidd, complice des débuts avec qui il a formé Loud X Lary X Ajust, le trio trap québécois arrivé en trombe sur la scène il y a cinq ans avec un puissant, pesant premier disque, Gullywood. Un nouveau classique du rap québécois qui faisait la preuve qu’ici aussi on est capable d’en faire, du gros trap à vous décoller les oreilles. Or, depuis un an, les deux MC (puisque le troisième, Ajust, cuisine des rythmiques) ont suivi l’avenue des carrières solo, mettant ainsi LLA sur la glace pour une durée indéterminée.

Contraste

Armé de ses textes lourds et de sa voix rugueuse, Lary Kidd a balancé plus tôt cet été Contrôle, disque torturé, sombre, existentialiste par moments. Peu après — « carrément la semaine d’après », précise le rappeur — arrivait l’épatant EP intitulé New Phone du mal nommé Loud. Dans la production musicale comme dans la verve, New Phone est aux antipodes de Contrôle : une affaire moelleuse, judicieusement groovy, légère comme une brise d’été. Le contraste est patent, il illustre aussi la dynamique au sein du groupe : la bête, le performeur qui crache ses rimes, « celui qui va se mettre en bedaine sur scène », c’est Lary. C’est lui le bruyant, le « loud » !

Autant la facture musicale du EP New Phone pointait dans la direction prise sur l’album Une année record, autant l’atmosphère réfléchie, minutieuse, par moments minimaliste étonnera les fans de la première heure du gros son lourd de LLA. « On a un peu mis la table pour l’album avec le EP », informe Loud. À notre propre surprise, il a aussi beaucoup influencé Une année record parce qu’il a bien fonctionné.

Et comment. Toujours à propos, Loud le rappe sur So Far So Good, le titre qui ouvre ce premier album : « Mon nouveau téléphone aura sonné tout l’été ». Avec son clip en plan-séquence tourné dans une aérogare, la chanson 56K a accumulé 1,14 million de visionnements sur YouTube depuis la fin du mois d’avril. C’était la bombe estivale underground de l’été dernier.

Le succès de 56K« n’était pas prévu — tout le EP était une sorte de ballon d’essai, fait à la dernière minute, sorti de nulle part, explique le rappeur. Ça a super bien fonctionné, ça nous a forcés à repenser à la manière de faire l’album. »Depuis que LLA est en jachère, Loud pensait à ce premier album solo. L’impact de 56K l’a précipité en studio : quasiment tout a été écrit, produit, enregistré, réalisé et mixé en l’espace de trois semaines le mois dernier.

Une année record est d’abord un geste spontané — ça se reconnaît beaucoup aux textes, au flot d’idées qui déboulent autour des thèmes communs au hip-hop, l’ascension sur l’échelle du « rap game », les méandres du succès, la révérence à l’endroit de ceux qui l’ont influencé — « Enterrez-moi sur du Prodigy », scande Loud sur Devenir immortel puis mourir, en référence au vétéran membre de Mobb Deep, décédé en juin dernier.

Le droit de prendre des risques

L’instinct de Loud résonne jusque dans la production, absolument ravissante, du duo de compositeurs-réalisateurs Ajust et Ruffsound, avec l’aide d’une recrue, Realmind, dénichée par « Ruffsound, il connaît tout le monde ». Hormis quelques chansons plus charnues trouvées en fin d’album, SWG (duo avec le complice Lary Kidd, puissant rappel du trio qu’ils forment) et On My Life, avec 20some de Dead Obies, Loud repose sa voix sur des rythmiques fragiles, tranchantes, sobrement habillées d’un motif de synthé, de quelques notes de guitare.

« Et c’est parfait comme ça, insiste Lound. On avait envie de faire autre chose que ce qu’on faisait auparavant. Le plus agréable, c’est de réaliser qu’on peut faire des types de chansons qui nous semblaient être très “champ gauche”, et que ça fonctionne encore mieux » auprès de son public, qui a dévoré le son du EP New Phone.

Hé, il y a même une chanson taillée sur mesure pour les radios commerciales : Toutes les femmes savent danser, du Loud à son plus insouciant, le refrain qui tape dans le mille, animé par une rythmique dancehall que n’auraient pas renié les stars du genre Popcaan ou Alkaline.

« C’est drôle comme New Phone nous a donné le droit de prendre plus de risques, pour ainsi dire, puisque de notre point de vue, d’où on vient musicalement, prendre des risques, c’est aller plus loin à gauche, voire dans la pop, paradoxalement la zone de confort du grand public. Notre zone de confort à nous, c’est plutôt les productions crues, le son plus street. »