La gymnastique de l’amour, Anthony Roussel

La question, ici, se pose : entre les propositions résolument originales des Klô Pelgag, Safia Nolin, Philippe Brach, y a-t-il encore une place pour la chanson rock de guitares sans grand chichi ? Workmanlike, le mot anglais décrit bien cet album absolument honnête, le deuxième d’Anthony Roussel, solide diplômé des concours : les mélodies sont un peu télégraphiées, mais pas trop, la voix rappelle en moins rauque celle d’un Moran, les textes se promènent vaillamment sur le terrain miné des amours souhaitées, vécues, perdues. Rien à redire, pas trop à dire non plus. La réalisation du guitariste Andre Papanicolaou va le plus loin qu’on peut aller dans ces impasses du coeur : au mieux, ça sonne John Mellencamp quand Mellencamp ne va pas trop bien. Même Je bois du vin, en duo avec Andrea Lindsay, fait le plein d’amertume : « […] une chanson de plus à mettre au trou »… Lancement-spectacle le 7 novembre au Verre Bouteille, dans le cadre de Coup de coeur francophone.

Anthony Roussel - La gymnastique de l'amour