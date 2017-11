Nat King Cole & Me, Gregory Porter

Point de départ important : pour apprécier l’hommage rendu par Gregory Porter à Nat King Cole, il faut aimer le Cole des grands orchestres davantage que le Cole qui se produisait en trio. Enregistré avec 70 musiciens du London Studio Orchestra, Nat King Cole & Me démontre bien le statut unique de Gregory Porter sur la scène jazz, à une ère où les disques ne se vendent plus. Mais encore ? Le chanteur a raconté dans plusieurs entrevues la place importante qu’a occupée Nat King Cole dans sa vie — sorte de père substitut pour celui que Porter n’a pas connu. Porter connaît le répertoire à fond, saisit le sens des chansons, possède le tonus musical pour porter haut le tout avec un si large orchestre autour. Mais on cherche ce que ce disque apporte de nouveau : on aime d’un projet-hommage qu’il éclaire différemment l’oeuvre choisie, dans les arrangements ou l’interprétation. Or ce n’est pas le cas ici, bien que le tout soit très honnêtement livré.

Gregory Porter - Smile