Mozart, Solistes, Rias Kammerchor, Orchestre baroque de Fribourg, René Jacobs

Depuis 20 ans, la « bataille » du Requiem de Mozart se fait autour des partitions utilisées. Au moment où celle de Robert Levin semble amenée à s’imposer, René Jacobs nous arrive avec une « Süssmayr/Dutron 2016 Completion ». Alors que Beyer, Levin et les autres musicologues adaptent le travail de Süssmayr (qui débute au Dies Irae), le jeune compositeur Pierre-Henri Dutron en fait table rase. Quel cynisme : Süssmayr est trop nul pour orchestrer Mozart, mais quand même assez bon pour fournir à Dutron ex nihilo la matière du Sanctus et de l’Agnus ! La bonne idée de Dutron est de jouer sur des alternances solistes et choeur, notamment dans le Lacrimosa. Mais il y a aussi pas mal de ratages : la fin bancale du Lacrimosa, le côté boogie-woogie de l’Hostias, le style de la fugue de l’Hosanna. In fine, cette recomposition sortie de la cuisse de Jupiter est vaguement vulgaire et fort prétentieuse.

