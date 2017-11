Secrets, Marianne Crebassa (mezzo-soprano), Fazil Say (piano)

Vous n’avez peut-être pas encore entendu son nom, mais elle est probablement la grande révélation vocale de ces cinq dernières années. La mezzo-soprano française Marianne Crebassa, 30 ans, sortait à peine de ses études que les grands chefs baroques se l’arrachaient, Marc Minkowski lui offrant des débuts au Festival de Salzbourg, à 25 ans, dans Tamerlano aux côtés de Plácido Domingo. Cela vous donne une petite idée du potentiel de cette artiste qui nous arrive avec le nectar du répertoire français : Shéhérazade de Ravel, Chansons de Bilitis de Debussy, Mirages de Fauré et quatre mélodies de Duparc, entre autres. L’approche de la mélodie française est différente de celle de Marie-Nicole Lemieux par exemple : la voix est plus centrée, l’ambitus dynamique reste volontairement chambriste. Le côté confident, intimiste et « coin du feu » de Marianne Crebassa, merveilleusement accompagnée par Fazil Say, entretient une grande proximité avec l’auditeur.

Secrets ★★★★ 1/2 Mélodies françaises. Marianne Crebassa (mezzo-soprano), Fazil Say (piano). Erato 0190295768973.