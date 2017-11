U2 annonce un album composé de « lettres intimes »

New York — Le mythique groupe de rock U2 a dévoilé mercredi des détails sur son prochain album studio, le 14e de la carrière du quatuor irlandais, conçu comme une compilation de « lettres intimes » écrites par le chanteur Bono en imaginant sa mort. Le disque, Songs of Experience, sortira le 1er décembre. Il s’agit du premier album du groupe depuis Songs of Innocence, paru en 2014. Sur ce nouvel opus, les paroles de Bono, le chanteur et leader du groupe, ont été inspirées par ses échanges avec Brendan Kennelly, un des plus célèbres poètes irlandais contemporains. « Écris comme si tu étais mort », a conseillé Kennelly à Bono, âgé de 57 ans. U2 a donc composé plusieurs morceaux que Bono a imaginés « comme des lettres adressées à ses proches, sa famille, ses amis, ses fans et lui-même », a écrit le groupe dans un communiqué. Les Irlandais, qui ont déjà publié deux singles de ce nouvel opus, ont annoncé une nouvelle tournée en Amérique du Nord l’année prochaine. Le groupe vient de finir une tournée mondiale qui marquait les 30 ans de la sortie de leur premier album, The Joshua Tree.