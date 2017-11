Accroître la sécurité alimentaire en chantant

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Chanter, danser, participer à un concours de recettes, préparer et partager un repas de fête : le Guide alimentaire haïtien utilise et intègre la culture locale pour améliorer les habitudes et lutter contre l’insécurité alimentaire.

« Benzoliv bon nan bouch, benzoliv bon/kòw epil bon pou pòch/Gous, fèy, rasin ala bon li. » Une dizaine de femmes chantent sur un air entraînant les vertus du benzolive, une plante aussi appelée moringa. Elles tapent des mains, esquissent quelques pas de danse. « À travers la chanson Benzo Benzo, nous allons faire passer tous les messages qui pourraient aider les femmes à mieux consommer le benzolive », explique l’animatrice Marie-Claudie au début de la courte vidéo du groupe en performance.

Cette chanson est l’une des multiples déclinaisons d’activités émanant du Guide alimentaire haïtien. Orchestré par SUCO, un organisme canadien de coopération et de solidarité internationales qui accompagne des communautés à travers une expertise en agriculture durable, le guide est écrit en créole et s’articule autour de référents socioculturels haïtiens comme la danse, le chant, les contes, les concours, l’esprit de carnaval et le konbit, une tradition haïtienne d’entraide et de corvée. Son objectif : aider les familles à s’approprier de nouvelles notions nutritionnelles.

« Le projet du guide est d’abord né d’une crise alimentaire engendrée par le passage de deux tempêtes tropicales, raconte Michel Sanfaçon, chargé de programme pour Haïti pour SUCO. Les populations de la région nous ont demandé d’élaborer avec elles un projet pour réhabiliter la production d’aliments nutritifs en quantité et en qualité suffisantes. On a fait ce guide pour que les gens produisent leurs aliments, mais les mangent, aussi, au lieu d’aller tous les vendre et acheter des aliments qui proviennent d’ailleurs. »

Divisé en trois grands groupes alimentaires — aliments pour protéger (fruits et légumes), bâtir (viande) et donner de la force (céréales, légumes racines et gras) —, le guide abondamment illustré est un outil de référence, de formation et de sensibilisation sur la nutrition, mais aussi sur l’hygiène de base et l’agriculture de proximité. Le tout s’articule autour de références socioculturelles bien ancrées dans cette partie de l’île d’Hispaniola. Collé à la réalité de la population, le guide démystifie aussi certains mythes, par exemple celui selon lequel offrir le premier lait maternel aux fourmis porte chance à l’enfant.

SUCO estime que 3000 familles haïtiennes ont été sensibilisées par ce guide jusqu’à présent. « Ça fonctionne tellement bien qu’on voit des femmes intégrer complètement les nouvelles notions », se réjouit Michel Sanfaçon. Il partage alors une vidéo dans laquelle une Haïtienne, tablier aux hanches et louche à la main, explique de façon convaincue les bienfaits et vertus des aliments qui composent le plat que son groupe a préparé. « Le résultat aurait été très différent si on leur avait simplement dit de venir écouter un atelier de deux heures sur l’alimentation, ça ne les aurait pas intéressées », croit le chargé de programme pour Haïti.

Aujourd’hui, ce guide s’inscrit dans l’objectif de lutte contre la malnutrition et le renforcement de la sécurité alimentaire du Plan national de nutrition du ministère de la Santé publique et de la Population.

Un exemple pour d’autres pays

Suscitant l’intérêt de plusieurs autres pays et organismes, SUCO a ainsi été invité à présenter son travail à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Togo l’an dernier.

« C’est l’ensemble du processus participatif qu’on a présenté davantage que le guide en soi, qui est un outil, une finalité parmi tant d’autres possibilités, explique Sophie Bourdon, représentante pour SUCO au Sénégal qui a participé à la présentation du guide à la FAO. Le guide est tellement ancré dans la culture locale qu’il n’est pas exportable en tant que tel. Ce sont le principe et la méthodologie qui ont mené à sa création qui peuvent être reproduits. »

Mme Bourdon travaille d’ailleurs à un projet similaire au Sénégal, où elle est établie depuis un an et demi. Mais comme ce fut le cas en Haïti, « les solutions pour le Sénégal doivent émerger du Sénégal », précise-t-elle.

Suivant sa philosophie, SUCO n’impose pas de projets, mais accompagne les populations à les réaliser. « On essaie de créer du bien en mettant en relation autour d’une même table des gens qui n’auraient pas fait le travail conjointement de façon spontanée », continue Mme Bourdon. Ce qui aboutit, ajoute-t-elle, à des projets uniques et efficaces comme le Guide alimentaire haïtien.

Et qui sait, peut-être aussi à quelques chansons et pas de danse.