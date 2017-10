Les pertes de mémoire survenaient à cause du cancer du cerveau qui l’a emporté le 17 octobre dernier, raconte Gord Downie sur la chanson-titre de son ultime album solo, Introduce Yerself. Pour blaguer, il écrivait ces deux mots sur sa main, puis pointait un ami. C’est le thème de Introduce Yerself — l’amitié, la famille, et pas la maladie. Enregistrées en deux sessions de quatre jours, ces vingt-trois chansons expriment l’urgence de vivre, de dire qu’il a aimé, avec des mots simples, la voix qui craque (poignantes Wolf’s Home et Bedtime du début) et les fausses notes — le réalisateur Kevin Drew (Broken Social Scene) a ici troqué le côté poli de la réalisation du précédent The Secret Path au profit d’une prise de son brut évoquant par moments l’approche de Rick Rubin avec le Johnny Cash des derniers disques. Entre ballades à nu sur lesquelles il chante comme on ne l’avait jamais entendu, et le rock plus charnu auquel on l’associe, l’ex-leader de The Tragically Hip offre un album posthume à fleur de peau, tout en nuances et en touchantes imperfections.



Écoutez Introduce Yerself - In The Studio

Introduce Yerself ★★★★ Gord Downie, Arts & Crafts