Tangere, Carl Philipp Emanuel Bach. Fantaisies, Sonates, Rondos, Solfeggi. Alexei Lubimov (piano à tangentes).

Lors de la saison 2016-2017, en une semaine nous avions eu à Montréal la visite d’András Schiff, de Yefim Bronfman, d’Emmanuel Ax et d’Alexei Lubimov. Ce dernier avait été le seul à tenir la comparaison avec Schiff. Fasciné par les instruments anciens, Lubimov, qui a gravé les plus beaux CD de sonates de Beethoven sur pianoforte, confronte ici le génie novateur de CPE Bach (1714-1788) à celui des facteurs d’instruments qui vont passer du clavecin au pianoforte, grâce au Tangentenflügel ou piano à tangentes. Un morceau de bois gainé de cuir y frappe la corde, ensuite amortie par un autre mécanisme. L’avancée déterminante, qui mènera au pianoforte, est la possibilité d’obtenir des intensités différentes. Le son est à la fois métallique et doux, sans l’aspect pincé des clavecins. Ce n’est pas le premier enregistrement de Tangentenflügel, mais celui-ci est fascinant par les univers sonores que Lubimov creuse et ouvre tel un magicien.

Alexei Lubimov joue Fantasie en ré mineur, WQ 117/12 de CPE Bach