À peu près, Pomme

On savait depuis le mini-album de l’an dernier qu’elle avait la chanson à la fois toute neuve et très folky début sixties, quelque part entre Judy Collins, Jeanne Moreau et Marie Laforêt. Avec un peu de Vianney, de Pierre Lapointe, pour ramener à aujourd’hui. Le premier album complet de la jeune chanteuse française Claire Pommet, dite Pomme, renforce l’impression : l’instrumentation, certes riche et sophistiquée par moments, revient presque toujours à un picking de guitare acoustique et à cette voix au timbre délicieusement poreux, cette voix au registre étonnant qui va de l’ultra-aigu jusqu’à des graves suaves. Ses chansons, et celles que lui écrivent les Ben Mazué, Julien Bensenior et autres Jean Felzine, parlent d’amour, d’amour et d’amour encore, décrivent une quête d’absolu sans fin. « Ta peau n’est pas étanche / Elle coule de désir / De trop longues absences / Et d’envies tu soupires », c’est d’elle. Au prochain album, Pomme signera tout, on gage ? L’arbre porte déjà des fruits mûrs.

Pomme - La lavande