Il y a de ces créateurs à qui l’on accorde notre attention pour l’univers particulier qu’ils parviennent à distiller, plutôt que pour l’ingéniosité de leurs mélodies. Le chanteur de charme local Sean Nicholas Savage, qui propose ces jours-ci son 6e album chez Arbutus, fait partie de cette catégorie. Si les titres se suivent de façon cohérente sans se distinguer entre eux de façon fulgurante, alternant comme à leur habitude les « oouhhh » et les « aaahhh » suaves (Opposing Truths), Yummycoma cultive une belle bulle éthérée et kitsch, une capsule émotionnelle unique. Le dandy montréalais poursuit son hypnotisante interprétation personnelle et décalée des grands crooners à la Roy Orbison (It’s Our Time), cette fois, d’une façon plus optimiste que jamais. À tous les romantiques dans la salle : un monde onirique fait de réverbérations du style We Are the World, de voix entre cri et murmure et de notes de piano sentimental vous attend.



Yummycoma ★★★ Sean Nicholas Savage, Arbutus