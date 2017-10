Grace, Lizz Wright

Depuis une quinzaine d’années, Lizz Wright creuse un sillon nourri de jazz, mais aussi (et même surtout) de soul, de blues et de gospel. Et elle le creuse avec une voix absolument remarquable : timbre chaud, grain à la fois doux et rugueux, puissance et retenue, justesse partout. Ça saute une fois de plus aux oreilles sur Grace, son sixième album, conçu comme un hommage au sud de son enfance. Réalisé par le supra-excellent Joe Henry (Toussaint, Costello, Emmy Lou Harris), l’album est complètement imbibé de gospel — le père de Wright était pasteur, alléluia —, porté par des arrangements très-Henry (orgue, piano, guitares acoustiques et électriques, cadre parfait d’équilibre) et un répertoire choisi avec soin. Il y a du Ray Charles (What Would I Do Without You), du Dylan (Every Grain of Sand, rescapée d’un album oublié de 1981), Toussaint, et… peu importe : partout, Wright appose sa signature. Son ton. Insuffle une dose d’âme. Transporte. Bilan ? Beau et puissant.

Lizz Wright - Grace