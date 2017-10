Crazy Girl Crazy, Ludwig Orchestra, Barbara Hannigan

Il existe dans le monde de la musique un phénomène sans équivalent : une chanteuse-chef d’orchestre qui fait tourner les têtes. Un pays n’est pas au courant : le sien ! Parmi ceux qui savent, quelques-uns vont jusqu’à l’imaginer à la tête de l’OSM… Car elle est Canadienne, Barbara Hannigan, née il a 46 ans à Halifax. En Europe, sa notoriété explose depuis cinq ans, grâce notamment à des concerts avec Simon Rattle et à des productions à l’opéra de Lulu et Written on Skin. La France s’est particulièrement entichée de la belle flamboyante : France Musique lui a consacré une pleine journée, le cinéaste Mathieu Amalric a tourné un documentaire et Alpha lui a ouvert les portes pour ce CD sur mesure mettant en valeur la chanteuse de musique contemporaine (Sequenza III de Berio), la chef d’orchestre et chanteuse dans Lulu Suite et une suite de Girl Crazy (Gershwin) spécialement arrangée. Juste portrait d’une femme peu ordinaire.



Crazy Girl Crazy ★★★★ 1/2 Oeuvres de Berio, Berg et Gershwin. Ludwig Orchestra, Barbara Hannigan (soprano et direction). Alpha 293