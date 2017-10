Max Richter – Portrait, Angèle Dubeau & La Pietà

Il y a dans l’exécution du portrait quelque chose d’à la fois subtil, profond et audacieux — et c’est précisément ce que rappelle Max Richter – Portrait, le quatrième album-hommage dédié par Angèle Dubeau & La Pietà à un compositeur contemporain. En lui donnant un corps très expressif, en marquant l’éclat des contrastes et la richesse des arpèges (tant au piano et aux cordes qu’à la harpe), les musiciennes appuient avec chaleur le tourbillon émotionnel minimaliste du Germano-Britannique. Car c’est cela, la méthode Richter : néoclassique, électro et ambient comme lecture du monde fumeuse, comme boucle sensible. En plus d’interprétations de pièces composées pour la série The Leftovers, on retrouve la douce Andante/Reflection de Valse avec Bachir et, retour en 2002, des pièces de Memoryhouse (dont November, un défi technique). Variant les rythmes et les tonalités, très fort en gradations (notons la remarquable intensité de Mercy), cet exercice est d’une lumière égale à sa liberté formelle.



Max Richter – Portrait ★★★ 1/2 Angèle Dubeau & La Pietà, Analekta