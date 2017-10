Début de saison à l’oratoire Saint-Joseph

L’oratoire Saint-Joseph renoue, dimanche 29 octobre, avec ses « Concerts du dimanche » gratuits animés et projetés sur écran géant mettant en vedette le grand orgue Beckerath, 78 jeux et 5811 tuyaux sur 5 claviers, le plus grand orgue entièrement mécanique d’Amérique du Nord. En ouverture de saison, dimanche à 15 h 30, Cyprès et lauriers et la Symphonie no 3 de Saint-Saëns, ainsi que la Symphonie no 1 d’Alexandre Guilmant seront présentées par la Sinfonia de Montréal sous la direction de Louis Lavigueur. À l’orgue, successivement, Jacques Boucher, Jonathan Oldengarm et Vincent Boucher.