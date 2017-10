Fats Domino, le précurseur du rock, n’est plus

En visitant le Ninth Ward, longtemps quartier des musiciens noirs de La Nouvelle-Orléans, on peut voir l’ancienne demeure rose et blanc de Fats Domino, qu’il avait refusé de quitter en 2005 quand la ville fut ravagée par l’ouragan Katrina. Rescapé avec sa famille et 200 sinistrés par un bateau de la police portuaire, la légende veut qu’envoyé dans un hôpital du Texas et enregistré sous son vrai nom, Antoine Dominique Domino Jr., laissé à son sort, il ait été reconnu sur sa civière par un infirmier fan éperdu : « Ne seriez-vous pas Fats Domino ? » Concert de cris de joie. Plusieurs le croyaient englouti, disparu, des médias avaient annoncé sa mort. Ressuscité. Alléluia !

Le voici depuis mercredi bel et bien envolé à 89 ans, Fats Domino, immense musicien de rhythm’n’blues, noir et rond, reconnu pour son grand sourire, formé au blues et au boogie-woogie, pianiste virtuose, un temps englouti par l’alcool et la vie de noce, considéré par plusieurs sinon comme le vrai créateur du rock, du moins comme son indéniable précurseur.

En 2006, Fats Domino signait son dernier disque, Alive and Kickin’, pour aider les musiciens amateurs de La Nouvelle-Orléans si éprouvée par Katrina, en versant ses profits à la Tipitinas Foundation, mais il avait quitté son Ninth Ward si bousillé au profit d’un quartier périphérique de La Nouvelle-Orléans, de l’autre côté du Mississippi, pour y vivre jusqu’à son décès.

On réécoute à son hommage ses immortelles chansons Walking to New Orleans et Ain’t a Shame, comme son grand succès Blueberry Hill, dont il fut le plus inoubliable des interprètes.

Avant Jerry Lee Lewis, Fats Domino aura donné au piano ses lettres de noblesse au sein de l’orchestre rock. En 1950, sa chanson de rhythm’n’blues Fat Man, variation de Junker Blues, coécrite avec Dave Bartholomew, triomphale, à la frontière de plusieurs genres, est considérée comme un des premiers rock’n’roll.

Chuck Berry lui reconnut son berceau d’influence, tout comme Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Ray Charles, les Stones, John Lennon et Paul McCartney, tant d’autres.

Fats Domino aura nourri par ailleurs de ses accords et de sa voix une centaine de bandes sonores de films et de séries, dont 12 Monkeys de Terry Gilliam en 1995 et Blues Brothers de John Landis en 1980.

Il était devenu en 1998 le premier musicien purement « rock » à recevoir la Médaille nationale pour les arts (National Medal of the Arts), mais sa santé l’a empêché de se rendre à Washington la cueillir des mains du président Bill Clinton.

Enfant de la Louisiane profonde

Naître en 1928 à La Nouvelle-Orléans, grandir dans une plantation de canne à sucre hanté par le passé d’esclavage, où ses parents gagnaient leur vie sous le joug, c’est porter sur son dos l’histoire de la Louisiane et du vieux Sud.

D’autant plus qu’issu d’une famille créole catholique, sa langue d’origine était le français et son surnom « Tit frère », mais l’anglais prit rapidement le dessus au foyer, alors que l’influence du français déclinait en Louisiane.

Le jazz né dans leur ville, ses parents l’écoutaient sur un gramophone à moitié fini. Le gospel, il l’avait chanté à l’église. Que Fats Domino ait appris à dix ans le piano sur un instrument tout rouillé en se pratiquant du matin au soir, qu’il ait abandonné les études un an plus tard pour devenir manufacturier, puis dès l’âge de 14 ans, musicien de club, appartient à la petite histoire d’une révolution musicale née sur le terreau de la misère et de la résilience des Afro-Américains.

Un temps aux côtés du groupe de Billy Diamond, il allait percer à 21 ans en signant à Los Angeles un contrat avec Imperial Records. Ses premières tournées dans le sud des États-Unis se faisaient sous le signe de la ségrégation et des vexations. Quelques Blancs s’aventuraient au balcon assis loin des Noirs, mais l’oreille tendue. En 1956, invité au Ed Sullivan Show, Fats Domino dut laisser ses musiciens cachés derrière un rideau pour ne pas multiplier le nombre de visages noirs sur scène.

Sur ces lits honteux naît parfois la gloire du monde. Longtemps roi de la tournée américaine et européenne après avoir fait danser la génération des juke-box, en 1986 Fats Domino entra au panthéon des dix grands artistes du rock’n’roll, aux côtés d’Elvis, de Chuck Berry, de Little Richard et compagnie. L’année suivante, il recevait un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière. Un mythe à l’immense talent aura ainsi vécu, sur les montagnes russes de l’histoire, emportant la mémoire du meilleur et du pire avec lui.