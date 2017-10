Spirituelle, orchestrale et synthétique Kaitlyn Aurelia Smith

En faisant paraître l’acclamé EARS au printemps 2016, l’auteure-compositrice-interprète américaine Kaitlyn Aurelia Smith voulait nous faire sentir « comme si nous traversions une jungle futuristique » inspirée de son film préféré, Nausicaäde la vallée du vent, une fable écologiste du réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Avec The Kid, la musicienne, souvent présentée comme une experte du mythique synthétiseur analogique Buchla, nous suggère cette fois un récit initiatique divisé en quatre mouvements correspondant aux quatre stades de l’existence selon la spiritualité hindoue. Elle accorde cet entretien au Devoir depuis un bateau voguant sur le Pacifique, avant son concert à Montréal samedi soir.

Tiens, c’est vrai qu’expliquée par son inspiration de l’ashrama indien, la musique électronique avant-gardiste de la musicienne peut être confondue avec du new age. Elle semble même s’amuser avec cette perception en étoffant les compositions de son nouvel album, son sixième et le plus immédiatement accessible de sa discographie, de sons percussifs exotiques. Cependant, « tout le monde a sa propre perception de ce qu’il entend, dit Smith. Je n’ai jamais composé avec l’intention que les gens écoutent ma musique d’une manière spécifique. Tout ça, je le fais parce que j’aime simplement inventer des histoires. »

La sienne n’est pas banale, et c’est sur un traversier reliant son île natale, où elle faisait une pause de sa tournée, Orcas Island, à la côte de l’État du Washington qu’elle nous en résume les pans. Fille de la West Coast portée vers la spiritualité indienne, elle s’intéresse à la musique dès l’adolescence et poursuit sa formation au prestigieux Berklee College of Music de Boston. Étudiant la composition, le piano et la guitare classique, elle s’est ensuite tournée vers les instruments électroniques, une gamme en particulier, ceux inventés par un certain Don Buchla.

« C’est par les Buchla que j’ai été introduite à cet univers sonore. J’ai appris à travailler avec les synthés grâce [au modèle Buchla 100], et je demeurerai toujours très attachée à eux, même si j’utilise plusieurs autres types de synthés sur mes albums, et en particulier sur le récent », paru le 6 octobre. « Ça me vient de ma formation en musique orchestrale, puisque c’est véritablement ça, un synthétiseur : un instrument orchestral. »

Son propre orchestre

L’automne dernier, le Red Bull Music Academy avait présenté un concert de Kaitlyn Aurelia Smith en duo avec la compositrice et pionnière du synthétiseur Suzanne Ciani — un documentaire sur la vie de cette dernière, âgée de 71 ans, a été présenté à South by South West en mars dernier. « Nous nous étions rencontrés dans une fête, se rappelle Smith. Elle m’a offert de devenir son assistante pendant un an, et ensuite, nous avons enregistré l’album en duo », Sunergy, paru sur étiquette RVNV Intl.

Avec le compositeur Morton Subotnik, Ciani a contribué à faire connaître la richesse de cet instrument incroyablement polyvalent. En plus des chaudes couleurs analogues qu’ils émettent, et qui occupent encore une place de choix sur l’album The Kid, les synthétiseurs Buchla doivent leur notoriété à leurs interfaces : leur inventeur, décédé en septembre 2016 à l’âge de 79 ans, avait mis de côté le clavier traditionnel aux touches blanches et noires pour plutôt développer un système de boutons rotatifs et de glissoirs qui, forcément, induisaient chez celui qui en joue une manière différente de concevoir l’instrument, de composer avec lui et de s’en servir.

Kaitlyn Aurelia Smith a trouvé là le raccourci vers son rêve : « Diriger un jour mon propre orchestre. » Rendre avec coffre les arrangements complexes, les sonorités pyrotechniques et les mélodies dynamiques qui animent un disque comme The Kid, contemplatif et spirituel à sa manière, mais traversé par des moments de tension rythmique qui tranchent avec ses premiers albums.

« Pourtant, ces chansons ne me paraissent pas frénétiques — encore une fois, je crois que personne n’entend de la même manière et chacun a droit à sa propre interprétation, nous corrige-t-elle gentiment. La lecture que je ferais de cette musique, et j’imagine que je peux affirmer que c’est constamment ce que je recherche dans mon travail, c’est de sentir que les compositions sont pleines de vie. Ensuite, au fur et à mesure que se développe la trame narrative [de The Kid], j’ai fait des choix rythmiques qui servent à illustrer tantôt le passage de l’enfance à l’adolescence, tantôt le passage à un état de meilleure compréhension de soi-même, puis le mûrissement, l’assagissement. »

Inspirée par la musique d’Afrique autant que par les minimalistes Steve Reich, Philip Glass, Moondog, « mais aussi Ravel et Bach, qu[’elle a] beaucoup étudié durant [ses] cours de guitare, puis Alice Coltrane et beaucoup de musiques très variées », la musicienne sent également le besoin de retourner à la nature, qui a toujours occupé un rôle dans son oeuvre. « J’habite Los Angeles, mais je ne saurais quoi t’en dire puisque je n’y passe pas beaucoup de temps ! Je pense justement déménager ailleurs, plus près de la nature, où je trouve beaucoup d’inspiration. Je me sens plus heureuse lorsque je peux voir les étoiles la nuit et lorsque je peux simplement sortir de chez moi pour aller faire du trekking. »

Le concert de Kaitlyn Aurelia Smith, en guise d’événement de clôture du 14e festival Akousma, mettra également en vedette le duo montréalais Rêves sonores et le groupe torontois Hush Pup au Bar le Ritz PDB.