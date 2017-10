Le hiératisme intimidant du Quatuor Borodine

Le Quatuor Borodine, un familier du Ladies’ Morning, était de retour à Montréal dimanche avec un programme entièrement russe comprenant une rareté : le Quatuor opus 86 de Miaskovski (1881-1950). Comme dans le cas de sa pléthorique production symphonique (27 Symphonies), le nombre désavantage la visibilité de l’oeuvre de Miaskovski. Un consensus des interprètes s’est pourtant dégagé autour du 13e et dernier des quatuors, notamment en raison de la beauté profonde du mouvement lent. Cet Andante con moto e molto cantabile fait appel à un lyrisme hérité directement de Tchaïkovski. Comme un raccourci dans le temps, ce mouvement fait suite à un Presto fantastico, cavalcade fantomatique qui fait parfois penser à Chostakovitch, dont le 6e Quatuor, un peu délaissé, car parfois allègre dans un corpus marqué par des oeuvres plus tendues, était la partition à choisir dans un tel contexte.

Le sapin sonore

Les Borodine, tels qu’ils se présentent aujourd’hui, ce sont un 1er violon (Ruben Agaronyan) et un altiste (Igor Naidin) en poste depuis 21 ans, et un 2e violon (Sergeï Lomovski) et un violoncelliste (Vladimir Balshin) arrivés lors de la dernière décennie.

On a coutume de dire que l’art du quatuor est une « niche » pour happy few à l’intérieur de la musique classique. Je n’hésiterais pas à paraphraser en disant que l’art des Borodine est une niche pour happy few à l’intérieur de la discipline du quatuor !

Rien, en effet, n’attire le spectateur vers ce qui se passe sur scène. Agaronyan fait parfois penser à un automate tant il est impassible. L’émotion ne vient donc jamais d’une expression, d’autant que les deux violonistes des Borodine font un usage plutôt parcimonieux d’un vibrato serré. Celui-ci est allié à un contrôle millimétré des nuances et de la couleur — douce ou à vif, ouverte ou couverte.

En pratique, il y a un gradient de température, de gauche à droite, à l’intérieur du quatuor, entre le réfrigérant violoniste Agaronyan et le chaleureux violoncelliste Balshin, avec son vibrato généreux. Je suis persuadé que c’est voulu : un socle harmonique résonant qui se raffine de plus en plus vers le haut, comme un « sapin sonore », si vous voulez.

Au début de Miaskovski, on se demande si le Quatuor Borodine a mis l’oeuvre à son répertoire il y a 2 ou 3 semaines seulement, tant le discours semble appliqué et sans magie dans les deux premiers volets par rapport aux enregistrements des Renoir et des Kopelman. Par contre, le « fameux » mouvement lent est très juste (bien plus que chez les Renoir) et, à bien y penser, l’idée de ne pas trop ralentir et aplanir le 2e thème du 2e mouvement est excellente.

Dans Chostakovitch, les Borodine choisissent de rester légers dans le trait, de ne jamais larmoyer ou caricaturer. Les interprètes adoptent un détachement émotionnel, où la concentration domine.

Les mêmes qualités confèrent une grande noblesse à Tchaïkovski avec un très bel Andante cantabile, qui n’en reste pas moins d’un hiératisme intimidant. Peut-être suffit-il aux Borodine qu’on les admire. Ils n’ont pas besoin qu’on les aime.

Il faut s’y faire et c’est surprenant. Mais une fois qu’on a cerné ce à quoi il ne faut pas s’attendre, cette machinerie impeccable et ce contrôle ascétique ont de quoi impressionner.