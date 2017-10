Un jalon du patrimoine musical canadien signé R. Murray Schafer

Après un orchestre constitué des meilleurs éléments des Conservatoires de toutes les régions rejoints par quelques glorieux diplômés (le 12 octobre à la Maison symphonique) et après l’Orchestre de l’Université de Montréal, samedi 14 octobre, il était tentant d’aller entendre une semaine plus tard l’Orchestre symphonique de McGill.

Si le millésime 2017 est plutôt encourageant partout, je dois avouer qu’en tant que pur orchestre d’étudiants en cours de formation, issus d’un seul établissement, l’Orchestre symphonique de McGill est, au fil des années, ce qui se fait de mieux, de plus homogène et de plus constant.

La haute inspiration interprétative d’Alexis Hauser dans la 5e Symphonie de Sibelius nous amène aussi à souligner notre chance d’avoir ici nombre de chefs de très grande valeur. Tant Jean-François Rivest que Jean-Marie Zeitouni, Alain Trudel (pas plus tard que cette semaine !) Jean-Philippe Tremblay ou Alexis Hauser, et bien évidemment Bernard Labadie et Jacques Lacombe, sont à même de livrer des visions musicales de la même hauteur de vue que les titulaires des formations principales, Kent Nagano et Yannick Nézet-Séguin.

Dans Sibelius, Alexis Hauser, après un premier volet assez carré mais avec une coda électrisante, a parfaitement géré les gradations. Il a surtout apporté un soin tout à fait particulier à des attaques quasi impalpables, puis enflées, des violons, au long de la symphonie, dont il a rendu avec une flamme intense la dimension solennelle et hymnique.

Mais la révélation du concert fut le fulgurant Concerto pour harpe de R. Murray Schafer. L’oeuvre a été créée par Judy Loman et Andrew Davis avec le Symphonique de Toronto en 1988. En trois parties, d’une durée de 27 minutes, le Concerto pour harpe de ce compositeur né en 1931, que nous connaissons surtout à travers ses quatuors à cordes joués par le Quatuor Molinari, est une oeuvre aride mais en rien hermétique, innervée par des fulgurances orchestrales récurrentes.

L’orchestration est puissante, tantôt décapante, tantôt scintillante, et la harpe utilise tous les registres et modes expressifs. Chose impressionnante pour une oeuvre de cette époque, R. Murray Schafer ne se réfugie pas dans une abstraction desséchée. Nous sommes dans un idiome concertant assez proche du Concerto pour violon d’Unsuk Chin, compositrice qu’avec Rocana en 2008 Kent Nagano est allé défendre avec l’OSM jusqu’à Carnegie Hall, mais en mieux (moins crispé notamment) et composé 20 ans avant ! Merci à Antoine Malette-Chenier, Premier Prix du concours de concerto de McGill, mais aussi Prix du Concours OSM en 2013, d’en avoir été un si brillant soliste et à Alexis Hauser de nous avoir tous deux fait redécouvrir un des très rares chefs-d’oeuvre du patrimoine musical symphonique canadien.

En ouverture de soirée, le Roméo et Juliette de Tchaïkovski a été mené par une « chef invitée » nommée Anna Peletsis. J’imagine que c’est une étudiante en direction et que son professeur, M. Hauser, lui donnera les conseils adéquats.