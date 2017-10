Be Alright EP, Poirier

Un an et demi après avoir offert l’album Migration, le compositeur, DJ et remixeur montréalais Poirier lance ce vendredi soir au Artgang un minialbum de quatre chansons pointant vers de nouvelles avenues musicales. Ardent promoteur des rythmes soca, rara et dancehall, Poirier se tourne maintenant vers le continent africain pour dénicher l’inspiration de Be Alright. La perle de ce nouvel EP se trouve tout au début : Sowia, une collaboration avec le chanteur Samito, avec sa ligne de basse circulaire et son motif de guitare ouest-africain, tire l’oreille vers le plancher de danse — une version instrumentale de la même rythmique, Antilles Trax, arrive à la fin du EP. D’inspiration congolaise, Ginobili fait tourner la tête avec ses percussions hachurées et la mélodie diffuse du métallique mbira (le « piano à pouces », aussi appelé marimba ou likimbé), alors que le tempo de Camera nous ramène plutôt au son des clubs sud-africains. Ces influences musicales sont liées par la signature rythmique typique de Poirier : rêche, minimaliste, énergique.



Be Alright EP ★★★ 1/2 Poirier, Wonderwheel Recordings