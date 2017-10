John Thumb, John Thumb

Il arrive de loin, John Thumb, revêtu d’amertume et d’une joie de surface, avec son folk osseux d’une liberté si séduisante. Sa voix un peu mal assurée, celle d’un poète maudit que la route aurait usé, témoigne d’une propension à être, mais aussi à se comprendre soi, serait-ce douloureusement. Le musicien ontarien, un ancien de The Good Hunters, donne un corps à sa jeunesse avec ce premier album, aussi court (27 minutes) qu’il est senti. Enregistrées sans artifices, évidemment minimalistes (guitare, banjo, violon et piano, tous très justes), ces neuf pièces forment une progression dont on ne réalise la portée qu’à la toute fin. Après de vifs galops country-folk (dont Fuss and Fight) et des ballades mélancoliques (belle Nowhere Bound), un effet aérien inattendu apparaît sur Left II, avec voix et sons en arrière-plan, sorte d’écho propre à un monde jamais tout à fait disparu. Il est entièrement brut et sincère, John Thumb — et pour lui plus que pour nous, même. C’est là toute sa force.

John Thumb - Nowhere Bound