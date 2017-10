ITOO, OoTi

Voilà une ribambelle de chansons belles et énigmatiques. OoTi, sirène de l’étrange, assemble folk mystique (La femme brouillard), pop soyeuse (Dans les ondes) et électro touffu (La fille hantée), le tout guidé par le fantôme de Brigitte Fontaine (J’irai marcher dans l’Atlas, La quadrature du cercle). Parfois opaque et brumeuse, la chanteuse, qui avait publié un premier album en 2012, La boîte à ooTi, sait aussi se faire lumineuse et gracile. Avec des influences allant des Velvet Underground à Beck et Kate Bush, l’artiste offre une voix creuse et riche aux auditeurs audacieux prêts à arpenter son univers qui serpente entre schizophrénie latente et onirisme assumé. Une poésie envoûtante pour soirs qui penchent, avec compléments de collages multisensoriels (Quand elle est nue, OoTi and Glue). Un attendrissant mélange d’ombre et de lumière, d’électronique et d’acoustique, de tangible et d’insaisissable. Mention honorable à la pièce Hors de moi, qui nous reste longtemps dans le ventre.



ITOO ★★★ 1/2 OoTi, L’Église de la petite folie