«Don Giovanni», Opéra de Mozart. Avec Julie Boulianne (Donna Elvira). Le Cercle de l’Harmonie, Jérémie Rhorer. Alpha 3 CD 379.

Intéressante succession de Don Giovanni au disque, puisqu’après version de Yannick Nézet-Séguin chez DG sont arrivés Theodor Currentzis (Sony) puis Jérémie Rhorer, capté en décembre 2016. Le premier fut saisi en concert, le second peaufiné à l’extrême en studio, celui-ci immortalisant la vie théâtrale et les bruits de scène de représentations au Théâtre des Champs-Élysée. Chez Currentzis et Rhorer, une même Donna Anna (Myrto Papatanasiu) fait face à l’Elvira de Karina Gauvin et, ici, de Julie Boulianne. Les rapports de couleurs sont très différents (Boulianne a une voix plus sombre) et Currentzis demande à Gauvin plus de tonus. La vedette chez Rhorer est surtout l’orchestre, très engagé. Je ne pense pas, toutefois, que cette photographie d’un spectacle imparfait (Ottavio, bruits parasites) justifie vraiment, contrairement aux postulats esthétiques et philosophiques de Currentzis, une immortalisation en CD.



Écoutez un extrait de Don Giovanni au Théâtre des Champs-Élysées

Don Giovanni ★★★ 1/2 Opéra de Mozart. Avec Julie Boulianne (Donna Elvira). Le Cercle de l’Harmonie, Jérémie Rhorer. Alpha 3 CD 379.