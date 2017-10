La nuit juste après le déluge, WD-40

Durer pour durer ? Pas question. Abdiquer, après toutes ces années (bientôt le quart de siècle) ? Pas question non plus. Pertinence et persistance, voilà le seul mode d’emploi qui tienne pour ces vétérans des chemins hérissés d’obstacles. L’irréductible Alex Jones et sa bande n’ont plus qu’eux-mêmes et leur public : c’est le sociofinancement qui a rendu ce sixième album possible, faute de compagnie de disques encore partante. Alex y rame fort dans sa « mer de tourments », à travers les « vestiges du temps » qui « jonchent [ses] jours ». Déjà pas gêné aux entournures, le fier gars ne s’est jamais autant révélé que dans Besoin de personne, Quand dans la nuit, L’enfer est intime : « Quelque chose s’est brisé je crois […] Personne n’est bienvenu chez moi. » Ce ton-là. Propos qui ne ralentit en rien la cadence : ça rentre au poste comme aux meilleurs jours, en surf glorieusement pas propre, en rock dans le tapis et comme toujours, en country-rock sans concession. Respect et admiration.

WD-40 - L’enfer est intime