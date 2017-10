As You Were, Liam Gallagher

Lapalissades. Liam n’est pas Noel, tout frérots Gallagher soient-ils. Plus crucialement, l’ancien chanteur d’Oasis n’est pas l’ancien guitariste d’Oasis. J’en veux le brillantissime dernier album des High Flying Birds de Noel pour preuve : rayon composition, l’écart est grand. Là où Noel crée, Liam copie-colle. L’un s’inspire, l’autre aspire comme le monstre-aspirateur dans Yellow Submarine. L’orgie de références n’enlève rien à la mellifluente voix de Liam : on est tout miel, mélodie onctueuse après mélodie onctueuse. La nette impression d’avoir déjà entendu You Better Run quelque part n’empêche pas le plaisir, fut-il facile, voire futile. J’avoue raffoler de Paper Crown et de pas mal d’autres, à mon corps défendant mais trop flatté dans le sens du poil pour résister (l’excellent Greg Kurstin y a vu). Mine de rien, ce disque suspect s’insinue, s’installe, et me voilà fredonnant ce qui, pourtant, est à la limite du pastiche. Bon. Tranchons. J’aime ton disque, espèce de faux jeton.

