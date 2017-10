5 villes, 2 maisons & 4 appartements + tard, Édwar 7

« Encore, encore des questions qui s’imposent sur le chemin », chante Édwar 7, ou plutôt Tania Lapointe-Dupont, la voix principale du groupe sherbrookois (où il y a aussi Marcus Quirion, Julien Thibault et Simon Bilodeau : non, ils ne sont pas sept). Ça fourmille de questions, ces chansons qui se suivent comme un discours intérieur ininterrompu, d’où émergent pêle-mêle les constats, angoisses et tranches de vie d’une génération à la fois déterminée et déboussolée. Moments intenses, moments intimes (pensez Safia Nolin), ça oscille entre chanson prog et rock de garage : on ne distingue pas toujours les mélodies entre elles, mais qu’importe, il se passe des choses. Et la réalisation de Dany Placard a la qualité d’accentuer les modulations. Et de surligner les questions : « Es-tu encore le même adolescent emo ? Tu te vois où dans cinq ans, rockstar ou parent ? » Pas de réponses, mais l’espoir, ça s’entend, que tout est encore possible. Saine attitude. Encourageant album.

Édwar 7 - L’as-tu trouvé?