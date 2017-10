Jamil jubile dans ses bottes, et lance un nouvel album «Toutes les libertés»

Un éleveur à notre porte. Jamil Azzaoui n’est pas venu avec ses dindes, poules et chapons, mais dans ses bottes de caoutchouc, tout poussiéreux, il sent la basse-cour. « Ah merde ! J’ai oublié les oeufs ! » Il pouffe de rire. « Va falloir que tu viennes les chercher ! » La dernière fois qu’on s’est vu, Jamil et moi, il était pilier de bar dans son propre Gainzbar, sur la Plaza St-Hubert. « C’était en 2008, l’entrevue pour l’album Je dure… Très, très dur…T’avais pas aimé la pochette. C’était quelques jours avant. »

Avant le lancement ? Non, avant son double AVC. Avant les sept ans de convalescence et de rééducation obstinée. Avant qu’il déjoue les pronostics des neurologues et se lève de son fauteuil roulant. Avant que sa main gauche puisse à nouveau plaquer un ré sur le manche de sa guitare. Avant que l’homme qui a réappris à marcher devienne coureur et s’offre des marathons (un dix kilomètres dimanche dernier) ! Avant qu’il quitte la ville pour s’établir à Franklin, près de la frontière canado-américaine, avec son potager grillagé, sa basse-cour et son magnifique chien qui chante (si, si, je l’ai entendu).

Ça remonte aux derniers jours de sa vie d’avant, donc. Cette vie où je l’ai pas mal fréquenté, le relationniste de presse, le gérant, le chansonnier un peu provoc’ et pas mal paillard. « Je suis le parrain des Langues Sales de LaSarre », lâche-t-il en rigolant. Cette vie, en 2008, on a eu bien peur que ce soit la seule. « Quand c’est arrivé, j’ai eu toutes les réactions, dépression et tout. Mais pas trop longtemps, la peur. Tu sais, j’ai fait du cheval quand j’étais jeune, dans une école militaire, dont je me suis d’ailleurs fait renvoyer. » Grand sourire satisfait. « Le prof d’équitation m’avait dit un jour : “Si tu parviens à vaincre ta peur du cheval, si tu remontes tout de suite après être tombé, tu n’auras plus jamais peur de rien…” Il avait raison. J’ai tout fait pour remonter sur scène. »

Jamais sans les mots

Jamais il ne s’est dit, c’est fini la musique ? « Non, jamais. Parce que j’ai toujours su une chose. Mon art, c’est pas chanter, c’est communiquer. Je l’ai fait par toutes sortes de métiers, et là, il se trouve que c’est par la chanson. D’abord et avant tout, mon truc à moi, c’est la communion par les mots. » Il y a justement une chanson qui s’intitule J’aime les mots, sur Toutes les libertés. Volume 1 : Chansons autorisées, son premier disque de matériel neuf depuis sa vie d’avant. Oui, il y a eu son thérapeutique Jamil’s Blues Attempt, et les beaux fonds de tiroir de l’album À bas les roses ! mais ce n’est pas la même chose : on a enfin un disque frais éclos. Et fort beau. J’aime le Jamil romantique de cette chanson : « J’aime les mots quand ils tanguent et dansent / Au rythme lent de mes romances. » Une bossa, musique de Valérie Lahaie. Jamil chante tout délicatement. Pas le moindre grognement goguenard. Jamil sans carapace.

« Ma hantise, depuis toujours, c’est d’être con. Romantique, je peux l’être en masse dans la vie. Mais dans les mots, c’est difficile sans trop en faire. Faut croire que j’ai un peu vaincu ça, aussi : je suis moins caché, moins masqué. J’ai moins peur de ce que je suis. » Ça ajoute au portrait, mais qu’on se comprenne bien : truculence et verdeur habitent encore à la même enseigne. « Écoute, c’est juste le premier volume. Après “les chansons autorisées”, je peux bien sortir “les chansons interdites”. » De fait, le Jamil nouveau y va franco dans Tout c’qui est bon est interdit : il cause lolos, porno et compagnie, allant jusqu’à faire allusion à une chanson de 2004, l’odorante Je pète au lit. Tout est permis, et surtout la drôlerie : « Tremper deux fois ton brocoli dans la trempette / Faire l’amour en gardant ses chaussettes… »

Avec Stéphane Grimm le fidèle compagnon, Réjean Bouchard l’as guitariste, Pascal Bouchard le claviériste-orchestre-à-lui-tout-seul, Amélie Veille le temps d’un duo, Jamil a tout enregistré en trois jours. « On n’a pas niaisé. Du bon boulot. Mais je gage que j’en vends pas 200… » Il exagère un brin, l’homme de Pitié pour les femmes, son album aux 30 000 exemplaires. Faut voir sa bouille réjouie quand il lance le chiffre. « C’est pas important. C’est ma nouvelle carte de visite, voilà tout. Pas de spectacles sans album, pas d’album sans spectacles ! Et pour moi, le vrai but c’est la scène. » Ne prenez pas ce qui suit pour de la vantardise : c’est pur constat de vétéran et de survivant. « Mon show est trois fois plus efficace qu’avant. C’était déjà bon, mais je vais plus loin, je touche les gens d’une manière qui n’aurait pas été possible avant l’AVC. J’ai une conscience plus aiguë de la portée de chaque geste. Maintenant, tout compte. »

Jamil - Fatigué!