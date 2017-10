Philippe B à la Cinquième salle de la PdA : ces chansons que l’on voit

C’est comme le premier des trois soirs de Roger Waters, lundi au Centre Bell. Presque. La première partie, à tout le moins. Un grand écran pour tout décor. Un type qui a le sens de la mélodie et des images. Les gens ravis d’être là. Toutes proportions gardées, c’est pareil ce mardi à la Cinquième Salle de la PdA. L’idée de vivre ensemble une expérience. Des moments d’imagination. On regarde l’écran, et puis l’artiste, et puis l’écran, en alternance. Parfois, on s’attarde aux images. Parfois, les paroles résonnent longtemps. « Je suis un gars tout nu qui cherche ses lunettes », chante Philippe B à la fin d’Autoportrait. Ça ne correspond pas à ce qu’on voit sur l’écran. L’image est néanmoins très nette. C’est la beauté de son plus récent album, La grande nuit vidéo : du cinéma en chansons. Pink Floyd, c’était un peu ça aussi. Waters aussi, par conséquent. Comment ça, comparaison oiseuse ? Tout est dans le regard.

Et puis l’écran s’éteint, et on continue de voir ce que Philippe B chante. C’est une courtepointe d’images, ses mots. Des morceaux de diverses formes, que les fils de ses mélodies assemblent. Il y a des morceaux qui proviennent de nous, d’autres de lui. C’est tout l’art de ce très subtil artisan de chansons : on se sent concerné, même si ça ne parle pas nécessairement de nous. Dans chaque tissu de mots, il y a un motif, que l’on reconnaît. « J’en garde un bon souvenir/J’ai oublié le pire », chante-t-il dans Archipels. L’histoire de son « déniaisage » d’ado. « Une autofiction », prévient-il. Ça lui est arrivé, mais comme il dit, « je me donne le beau rôle ». Nous aussi, avec des variantes.

Seul à la guitare électrique, réverbération à six ou sept (sur une échelle de dix), Philippe B chante qu’il s’ennuie de sa « California Girl », et je pense aux Beach Boys, même si la chanson, en français dans le texte, n’a rien à voir avec la fameuse de Brian Wilson. Chacun son cinéma. Saviez-vous que ça existe, le cinéma pour les oreilles ? Mais si : je ferme les yeux, et le film continue.

Le chemin complexe vers le minimum vital

L’instrumentation est en même temps simple et complexe. Pour Je t’aime, je t’aime : la guitare électrique du chanteur, une basse Höfner comme celle de McCartney pour Laurence Lafond-Beaulne, un effet d’orgue sur le clavier, joué par Guido Del Fabbro. Rien que ça et pourtant, tout un univers. C’est le miracle Philippe B : moins il en fait dans les arrangements, plus l’espace fait partie de la musique, et plus les mots se déploient, et plus les images surgissent. C’est fou, tout ce qu’on voit dans Cheveux courts, cheveux longs. Dans Nous irons jusqu’au soleil, il atteint le minimum vital qu’il recherche tout le temps : une chanson pop réduite à sa plus simple expression, où il n’y a pas grand-chose, où il ne manque rien. Tout juste un peu de violon par Guido pour ajouter le je-ne-sais-quoi qui change tout.

Pour en revenir à Roger Waters, dont la deuxième partie propose la surenchère d’effets et de décors attendue et acclamée, je suis frappé par la force du minimalisme de Philippe B. Et je me dis que le point de départ de l’un est le point d’aboutissement de l’autre. Le démo de Money, sur le disque de suppléments du coffret The Dark Side of the Moon, c’est là où Philippe B veut en venir, c’est là que mène sa quête. Je vous jure que j’entends un peu de Pink Floyd dans les vocalises et l’instrumentation de L’amour est un fantôme. Et dans La grande nuit vidéo, la chanson-titre, ballade piano-synthés pas si loin d’une autre fameuse, The Great Gig in the Sky (mais si, mais si). Comment ça, de l’autosuggestion ? Sous toutes ses formes, la musique rejoint la musique. Et la création commence souvent avec une guitare ou un piano, et rien d’autre. Et parfois, même, ça finit comme ça.