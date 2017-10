András Schiff se tourne vers Brahms pour son concert

Le récital donné le lundi 23 octobre par András Schiff pour la Société de musique de chambre d’Ottawa sera l’une des deux seules occasions de voir le légendaire pianiste hongrois cette saison au Canada.

La date avait été gardée en suspens longtemps. C’est le 23 octobre qu’András Schiff ouvrira la saison régulière de l’Ottawa Chamberfest à l’Égliseunie Dominion-Chalmers d’Ottawa. Schiff ne se produira qu’une seule autre fois au Canada cette saison, en avril 2018 à Vancouver.

Le récital d’Ottawa s’inscrit dans une enfilade de quatre concerts solistes (Ottawa, Chapel Hill, Atlanta et Saint Paul) entre deux séries, au New York Philharmonic et au Symphonique de Chicago, lors desquels András Schiff endossera à la fois les habits de chef et de soliste. Il y joue des concertos de Bach, Beethoven et Schumann et dirige Mozart, Haydn (la 80e Symphonie), mais aussi des oeuvres comme le Divertimento de Bartók.

Tonalités rares

Le programme de lundi est celui qu’András Schiff présentera à travers le monde cette saison, y compris à Carnegie Hall en avril. Comme toujours avec ce pianiste, la construction intellectuelle du parcours musical ne doit rien au hasard. Le récital débutera ainsi par une opposition entre les tonalités, rares, de fa dièse mineur de la Fantaisie opus 28 de Mendelssohn et de fa dièse majeur de la Sonate opus 78 de Beethoven, dite « à Thérèse », tonalité si inhabituelle pour Beethoven que son manuscrit comptait parfois un nombre erroné de dièses à la clef ! L’oeuvre de Mendelssohn, une fantaisie, est parfois intitulée « Sonate écossaise », alors que la sonate en deux volets de Beethoven ressemble, elle, à une fantaisie.

Si la 6e Suite anglaise de Bach est liée étroitement à András Schiff depuis les débuts de sa carrière, l’association entre Schiff et Johannes Brahms ne vient pas immédiatement à l’esprit. Même si le pianiste a jadis enregistré le 1er Concerto sous la direction de Georg Solti, nous n’avons pas souvenir de l’avoir entendu dans les Pièces op. 76 ou op. 116 qu’il jouera lundi. Cette rencontre inhabituelle sera le principal sujet de curiosité d’un rendez-vous forcément précieux pour les mélomanes en quête de sensations rares.