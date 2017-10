Tami Neilson en tournée québécoise: pas de triomphe trop petit

Étions-nous trente, vendredi soir au Centre culturel de Beloeil, dans le tout petit, tout petit Cabaret de la coulisse ? On aurait pu être 300, 3000, 30 000, ç’aurait mené au même résultat : il n’y a qu’à prendre les hourras, applaudissements et autres « woooooooo !!! », et multiplier.

On va dire ça simplement : Tami Neilson est une chanteuse fa-bu-leu-se, et fabuleusement généreuse. Et extraordinairement entertaining, avec du chien comme trente meutes, et l’attitude cool totalement assumée, coiffure beehive ça de haut, robes spectaculaires moitié Patsy Cline moitié B-52’s. Avec elle, on est époustouflés. Avec elle, on danse (assis à Beloeil, debout ailleurs). Avec elle, on est soulevés comme dans une messe gospel. Avec elle, y a pas de gêne, et la rigolade est parfois un brin épicée (c’est une nature irrépressible). Avec elle, le talent d’interprète est au service du show, et réciproquement.

Depuis l’an dernier, j’ai pu mesurer. À l’Upstairs bondé, en première partie de Colin James, sous la pluie sur la scène de la rue Sainte-Catherine au FIJM, c’était pareil. Nous étions pareils. Pareillement épatés, pareillement heureux : curieux ou fans, pas de différence, donnez-lui un public, et elle en fait des adeptes, des fidèles, des inconditionnels. La Canadienne d’origine, vedette consacrée en Nouvelle-Zélande, gagne des appuis partout, de spectacle en spectacle.

Qu’elle chante du Sister Rosetta Tharpe (frénétique Didn’t it Rain) ou du country yodelant (Honey Girl), qu’elle serve en toute tendresse la belle chanson d’amour esseulé qu’écrivit son défunt père (Lonely) ou qu’elle rhythm’n’bluese à l’harmonica (So Far Away), c’est la même intensité, le même don de soi, mais aussi la même justesse de ton : elle en fait beaucoup, mais jamais trop. Et les deux musiciens néo-zélandais avec elle font très exactement ce qu’il faut : guitare twangy et rythmes variés. Comme disait Keith Richards, chaque soir, quelque part, un groupe, un chanteur ou une chanteuse donne le meilleur spectacle au monde. Elle, c’est tous les soirs.

Bon. Vous mesurez. Plaisir incommensurable, découverte majeure à faire si ce n’est déjà fait. Il reste une grosse semaine pour la rejoindre dans sa tournée québécoise. Longueuil (deux soirs), Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Geneviève, Montréal (au Club Soda, le 25 octobre) et Gatineau (le lendemain). Heures et lieux à tamineilson.com. Moi, j’y retourne, c’est sûr. Ça va me donner de l’énergie jusqu’à Noël. Mieux : Tami, c’est Nöel tout de suite.