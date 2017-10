60e anniversaire du Concours de musique du Canada

Le Concours de musique du Canada-Canimex (CMC) a lancé mercredi à Montréal la campagne de son 60e anniversaire, dont la finale nationale et le Tremplin se dérouleront en juin et juillet 2018 à Montréal avec, également, un concert de gala le 9 juillet à la Maison symphonique, lors duquel les lauréats seront accompagnés par l’Orchestre Métropolitain. Plus de 100 000 $ en bourses seront remis lors de cette édition anniversaire et des concerts à travers le pays présenteront des musiciens lauréats du CMC à différentes époques. Les inscriptions pour les jeunes compétiteurs sont ouvertes jusqu’au 13 novembre 2017.