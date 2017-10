Ce Händel Album suscite un inhabituel malaise. Faut-il donc, pour que le message passe, que les consonnes sifflent et chuintent ainsi dans nos oreilles ? Je me suis donc mis à réécouter les récitals antérieurs du plus grand contre-ténor de la planète et à vérifier si l’équipe technique avait changé. Non : seul le lieu varie, selon les projets et les ensembles. Après l’inconfort de cette proximité mate et envahissante lors d’un air d’Imeneo, les vocalises rapides d’un air de Riccardo apportent un répit bienvenu et un peu d’aération. Dans ces morceaux souvent peu connus, où la voix de Jaroussky est toujours si ample, soutenue, agile et intacte, on comprend que — et, ici, intervient la subjectivité — plus la situation est déclamatoire, plus la proximité des micros gêne, plus elle est vocalisante, dans des tempos rapides, moins elle intervient. Génial ou « insssssurportable » ? À chacun de voir.



Philippe Jaroussky ★★★ « The Händel Album », airs d’Imeneo, Riccardo Primo, Siroe, Serse, Radamisto, etc. Ensemble Artaserse. Erato 01902955759667.