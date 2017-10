Ce second album du duo Blue Hawaii — Raphaelle Standell et Alexander Kerby, qui se retrouvent après quatre ans de silence — débute par un retour au deep house de la fin des années 1990 : le rythme crépitant de Free At Last, le groove douillet de No One Like You. Par moments, on croirait replonger dans l’album Around the House de Herbert, la complexité rythmique en moins. Après, ça tire dans toutes les directions, alors que la voix pincée de Raphaelle (aussi entendue dans le groupe Braids), tantôt docile, tantôt criarde, fait le grand écart en harnachant des basses grondantes, des breakbeats vaguement rétro, se la coulant douce sur un tempo tropical house assumé (étonnante MLS) ou en roucoulant sur de l’électro-pop bien sucrée. Un disque échevelé, vous dites ? Ça oui, mais heureusement, il y a un fil conducteur : le thème d’une relation amoureuse à distance, maintenue en vie par textos interposés. Sincère, un brin égaré dans ses influences musicales, et agréable à découvrir.



Tenderness ★★★ Blue Hawaii, Arbutus