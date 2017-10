If Blue Could Be Happiness nous place en apesanteur. En cause : la voix légèrement chagrine d’Emily Sprague, une instrumentation minimale, et surtout des textes d’une grande délicatesse en doux dégradés de couleur — la couleur étant ici une émotion, un état, un souvenir entre angoisse légère et bonheur imminent. Ce deuxième album du groupe américain Florist trouve toute sa puissance d’évocation dans la simplicité : de la guitare acoustique avec effleurements de synthétiseurs, une batterie touillée, des effets atmosphériques et un piano en arpèges pointillistes (magnifique Understanding Light). Il y est question du comportement de la lumière, du soleil oblique sur la peau d’un amant. De la mémoire qui fraie son chemin jusqu’à l’instant présent : « Yellow light on the wall / I can close my eyes and return / To the home I remember in a blur / Of sights and smells / And sounds of old ». Voilà une recension profondément émouvante des choses fugaces qui font la vie. Bonjour tristesse, tu as de beaux atours.



If Blue Could Be Happiness ★★★★ Florist, Double Double Whammy