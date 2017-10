Harmony of Difference, Kamasi Washington

Deux ans après le judicieusement nommé The Epic (une décharge de trois heures de jazz incandescent), le saxophoniste Kamasi Washington propose un EP d’une petite demi-heure qui ne nuira en rien à sa (giga)réputation de représentant le plus cool d’un jazz contemporain nouveau genre. Ambitieux, Washington ? Ici comme en 2015. Harmony of Difference est composée de cinq pièces courtes et d’une suite d’une douzaine de minutes qui se fondent en un tout cohérent explorant le concept du contrepoint. Le paysage sonore est large : on a encore des éclats très coltraniens (Humility), du R B des années 1970, une polyphonie explosive, des couches de cuivres amples, des mélodies fortes. Le son général ? Accessible, assurément (avec des incursions pas si loin du smooth jazz — The Guardian a évoqué Kenny G, et ce n’était pas un compliment), mais c’est à notre sens la grande qualité de Washington : savoir jouer dans les profondeurs sans se priver d’un peu de glaçage.



Écoutez Truth

Harmony of Difference ★★★ 1/2 Kamasi Washington, Young Turks