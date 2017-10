Sam Harvey ? Je ne me rappelle pas trop le gars, malgré sa participation à Ma première Place des Arts. À la première écoute de ce premier album, je me dis que ce n’est pas sans raison. Ça se distingue assez peu, ces mélodies, ces arrangements, ces strummings acoustiques. Mais à la troisième, quatrième écoute, les subtilités se révèlent mine de rien : finesse, délicatesse, beau travail de paysager. Et les textes se démarquent. Ils ne sont pas seulement habilement tournés. À tous les détours, la même justesse émotionnelle sans fard mais non sans art : savoir raconter autant que rimer, à ce point, c’est une marque distinctive. Ça fait penser à David Marin (pour la tendresse), à Bernard Adamus (pour le débit), à Marc Déry (pour le côté tranche de vie), à plein d’autres. Finalement, ça ressemble à du Sam Harvey, cette évocation du cruel manque de fonds (L’argent), de l’ennui carabiné (Deux minutes quarante), du mal d’être (Berceuse pour borderline). Digne d’encouragement, tout ça.

Tirer des leçons ★★★ Sam Harvey GSI Musique