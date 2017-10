Tchaïkovski: Concerto pour violon. Variations rococo (transcr. alto, cordes et piano). Borusan Istanbul Philharmonic, Sascha Goetzel, Nemanja Radulovic

Après un Bach décoiffant, Nemanja Radulovic aborde Tchaïkovski, et en quelques mesures on retrouve le même esprit de liberté. Le moelleux de Milstein, la folie de Spinosi à la baguette, le grain gypsy de Gitlis… Et on jubile d’entendre ce qu’on avait perdu dans tant d’enregistrements (dont deux autres nouveautés, signées Esther Yoo chez DG et Alexandre da Costa chez Sony) : la sensation de vivre une vraie recréation artistique. Oui, Radulovic en fait beaucoup, mais il reste dans les cordes, contrairement à une autre iconoclaste, Patricia Kopatchinskaïa (Sony), qui fait n’importe quoi et, en plus, joue fort médiocrement. En complément, Radulovic troque le violon pour l’alto dans une transcription des Rococo, partagée avec ses partenaires Double Sens et la pianiste Stéphanie Fontanarosa. Ce CD, aussi aguichant que le Dvorák d’Anne-Sophie Mutter, fait un immense bien.

Alexandre Da Costa puis Esther Yoo puis Nemanja Radulovic jouent Tchaikovski