Chopin: Oeuvres pour piano (vol. 5) : Mazurkas, Polonaises, Allegro de concert op. 46, Louis Lortie

Nous vous avons parlé depuis quelques semaines (Kissin-Beethoven, puis André Mathieu par Lefèvre et Sylvestre) de CD publiés en dépit de pianos mal réglés, mal captés, voire désaccordés. Le marché du disque est arrivé à une telle saturation que la beauté, le réglage et la captation d’un piano font partie intégrante d’une proposition artistique. Un disque, ce n’est pas un instantané jeté en pâture : Louis Lortie et Chandos le comprennent aussi bien et sérieusement que Nelson Freire et Decca, dans le CD Brahms commenté récemment. Ce Chopin, volume 5, composé autour de la danse — Polonaises op. 26 nos 1 et 2 et op. 44, 5 Mazurkas op. 7, 4 Mazurkas op. 33 et 3 Mazurkas op. 59 — réunit toutes les qualités sonores et artistiques, avec une vision raffinée, d’un rebond très souple et jamais scandé. Le Chopin de Lortie a un splendide aspect « salon » (plus que salle de concert) sans jamais être salonard, c’est-à-dire mièvre.

Louis Lortie joue la Mazurka opus 59 No 1 de Chopin