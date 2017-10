Concrete and Gold, Foo Fighters

Run, le premier extrait diffusé de Concrete and Gold, neuvième album des Foo Fighters, donnait déjà le ton en juin : on entendait littéralement Dave Grohl, jambe dans le plâtre, courir comme un fou… dans sa tête. Oui, les contraintes ont du bon : les autres chansons, peut-on constater maintenant, proviennent aussi de ce lieu d’absolue liberté qu’est l’imagination. C’est encore du hard-rock de guitares, à la base, mais la palette est nettement plus colorée, même qu’on range de temps en temps la quincaillerie. Psychédélie beatlesque assumée (Sunday Rain, avec Paul McCartney à la batterie), réincarnation de Bowie et ses Spiders de Mars dans la chanson-titre, harmonies «sunshine pop» pour la première moitié de Dirty Water (et explosion grunge en deuxième moitié, signature oblige), tout ça compose l’album le plus riche et le plus diversifié du vétéran groupe. Pas de quoi souhaiter à personne de se casser une jambe, mais je gage que Grohl lui-même n’en veut pas trop au destin.

Foo Fighters - The Sky Is A Neigborhood