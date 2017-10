L’Arpeggiata: une indescriptible magie

Mais jusqu’à quels sommets cette saison 2017-2018 va-t-elle encore nous mener ? Quarante-huit heures après Jean-Christophe Spinosi et Marie-Nicole Lemieux, c’est une autre exaltation musicale que nous avons vécue en direct.

L’Arpeggiata sur disque, c’est impressionnant. Mais en vrai — et c’était, mardi, une première au Canada —, c’est encore tout autre chose. Christina Pluhar avait bien raison de déclarer samedi au Devoir que les projets continuaient à vivre après leur enregistrement. Nous avons entendu, dans la fameuse Carpinese, qui ouvre le non moins fameux disque La Tarantella, à quel point le fait de passer de la voix timbrée de Marco Beasley à l’alto diaphane de Vincenzo Capezzuto avait amené à modifier l’arrangement orchestral. Désormais, La Carpinese se décline avec une partie de cornet à bouquin qui se fond et se confond avec la voix du chanteur.

Car L’Arpeggiata, Christina Pluhar et ses amis, c’est cela : une réinvention musicale permanente qui transforme le concert en une gigantesque jam-session baroque. À ce stade, 17 ans après sa création, l’ensemble a tout intégré : les univers baroques, traditionnels, jazz et l’improvisation. Le tout est mélangé et servi au bon plaisir des musiciens.

Un programme indicatif

Il nous faut tous les citer, le percussionniste mystique Segueï Saprychev et le cornettiste illuminé Doron Sherwin en tête, deux astres dont on ne peut cerner la galaxie. L’Arpeggiata, c’est aussi le claveciniste Francesco Turrisi, le luthiste Eero Palviainen et le contrebassiste Boris Schmidt, tous remarquables.

Dans un tel cérémonial, qui débute par des sons indescriptibles, quasi mystiques que fait naître Saprychev, le programme n’est qu’indicatif. Dès la fin du premier morceau, Christina Pluhar lance une tournée générale de mini-improvisations sur une basse obstinée.

Plus tard, alors que l’improvisation Canario vient de dériver en jazz, Céline Scheen s’avance pour lancer un incantatoire Lamento della Ninfa de Monteverdi, absolument pas prévu, ni dans le concept ni dans le programme. Le cornet de Sherwin incarne les répliques aux lamentations et le tout est bouleversant.

On rit, on pleure, on écarquille les yeux. Parfois, les musiciens pètent un câble et amusent leurs propres collègues, tel Sherwin balançant une phrase de La panthère rose dans une impro instrumentale hellénique intitulée Hasapiko. Un tel cérémonial sans filet a aussi ses quelques longueurs, quand dans telle ou telle digression, l’un ou l’autre se met à s’écouter jouer (contrebasse et percussion dans Hasapiko, justement). Mais on prend le risque en échange de tant de bonheur.

Les solistes vocaux, Vincenzo Capezzuto (un danseur devenu chanteur) et Céline Scheen, une « vraie » chanteuse baroque, sont excellemment assortis et l’alchimie avec les musiciens s’opère à la perfection.

Je ne regrette nullement l’appel lancé samedi au public de Jordi Savall. Tous avaient leur place à l’église Saint-Pierre-Apôtre, certes déjà copieusement remplie, mardi. Il reste une chance ce soir, dans un programme plus « sérieux » consacré au compositeur Luigi Rossi (1598-1653). Il faut faire la fête à L’Arpeggiata pour que cette visite en appelle nombre d’autres.