Martha Argerich à Lugano: Ali Baba, la dernière caverne

Martha Argerich a été contrainte de dire adieu, en 2016, au Festival de Lugano, à la suite de la défection de son commanditaire principal. Warner publie en trois CD les derniers feux de cette manifestation, et c’est un rare événement discographique.

« Martha Argerich Friends ». C’était le concept des rencontres musicales de Lugano. Oh, pas au sens du gros ténor à la serpillière blanche avec ses amis du show-biz. « Concept », à Lugano, cela rimait avec sommets artistiques, pas avec tiroir-caisse.

Chaque année, à l’automne, EMI, devenu Warner Classics, publiait sur disque les meilleurs moments de ces émulations artistiques mâtinées d’un grain de folie. Le coffret « Live from Lugano 2016 » est cependant différent des précédents, car il apparaît comme un ultime baroud d’honneur de la pianiste en ces lieux, le mois de son 75e anniversaire.

Il y a ainsi bien plus de Martha Argerich dans ce dernier coffret que dans des boîtes précédentes et les témoignages qu’on y trouve sont essentiels. Cela commence par un nouveau Gaspard de la nuit fantomatique et furtif, 42 ans après son premier chez DG (ne pas oublier cependant le live à Amsterdam de 1978), et se poursuit avec un duo de rêve, avec Sergeï Babayan, dans la Sonate pour deux pianos, K. 448, de Mozart.

On trouve sur le deuxième CD un nouveau Concerto en sol de Ravel où, oui, Argerich a encore des choses à dévoiler, et une Fantaisie chorale de Beethoven, avec, hélas, certains solistes vocaux féminins dont la bonne volonté l’emporte sur les qualités vocales. Dans le troisième CD, Martha Argerich participe au Kammerkonzert de Berg, joue la Sonate pour violon et piano BWV 1017 de Bach avec Tedi Papavrami et retrouve Stephen Kovacevich pour une version pour deux pianos du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy emporté dans une houle.

Les compléments sont excellents, notamment les deux plus substantiels, le Concerto pour violon de Busoni par Renaud Capuçon et le Trio avec cor de Brahms, où Capuçon et Angelich s’associent au brillant David Guerrier.

Une grande et belle surprise pour les admirateurs de cette artiste incomparable, qui pourront fouiller pour une dernière fois cette surprenante caverne d’Ali Baba qu’était chaque année depuis 2002 le coffret Argerich-Lugano.