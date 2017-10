Concours d’orgue à Montréal

Le Concours international d’orgue du Canada 2017 se tiendra du 6 au 21 octobre à Montréal. La première phase aura lieu à l’église Immaculée-Conception les 9, 10 et 11 octobre. La demi-finale sera abritée par l’église Saint-Jean-Baptiste les 15 et 16 octobre, avant la grande finale à la basilique Notre-Dame le 19 octobre. Vingt jeunes organistes y participeront pour remporter des prix totalisant plus de 100 000 $. Le public peut assister gratuitement aux épreuves. Un concert d’ouverture (payant), avec l’artiste invité Leif Vollebekk, se tiendra le 6 octobre à la Maison symphonique à 19 h, dont l’orgue Pierre-Béique sera joué par Jean-Willy Kunz et Christian Lane.