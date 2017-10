Maman, si tu m’entendais: tout Diane Dufresne sur iTunes et Apple Music

Depuis lundi, c’est à portée de cliquetis. Vous voulez En écoutant Elton John ? La chanson est là, comme toutes les autres de la longue et faste carrière de Diane Dufresne. Les titres de la période Luc Plamondon-François Cousineau. Les titres écrits par Diane elle-même. Les versions d’origine, les réinventions en spectacle, tout le catalogue Diane Dufresne est désormais disponible sur les plateformes iTunes et Apple Music. Comme le catalogue d’Elton John, d’ailleurs. On pouvait déjà écouter Elton à volonté, on peut maintenant écouter En écoutant Elton John. La boucle est bouclée, le portrait complet.

Bien sûr que c’est événementiel. Ce l’est en soi, 18 albums tout d’un coup, mazette ! Mais Diane Dufresne étant Diane Dufresne, la mise en marché numérique devient une sorte de performance en soi. Une mise en scène plus grande que nature. Tout un ramdam. La dernière fois qu’on a fait un tel plat pour un catalogue, c’était, je crois bien, pour les Beatles. Programmation spéciale du 6 au 8 octobre à SiriusXM, rapatriement de nombreux titres rares au corpus (que l’on ne pourra se procurer que par le truchement d’iTunes, à tout le moins jusqu’au 30 novembre), annonce de la parution d’un album de nouvelles chansons en 2018, tout ça coïncidant avec le 73e anniversaire de naissance de la chanteuse. Le 30 septembre. Ce n’est pas un hasard. On a orchestré l’affaire comme un spectacle de Stade olympique.

L’exploit, dans tout ce branle-bas, est d’avoir enfin rassemblé sous le grand chapeau des disques GSI l’ensemble des disques, y compris les albums parus en Europe francophone seulement, à toutes époques : Diane Dufresne a logé à l’enseigne de plusieurs maisons de disques au cours des ans, et il a fallu s’entendre avec pas mal de monde, négociations qui se sont étalées sur des années. C’est, à mon sens, l’aspect le plus événementiel de l’événement : l’aboutissement inespéré d’un projet de longue haleine.

Ça, et le soin mis pour la numérisation et le rematriçage de tous les titres. L’exigence était grande, les sources variées, l’occasion unique, pas moyen de faire vite, pas question de relancer les albums un par un. C’est donc maintenant et seulement maintenant que ça arrive. En grandes pompes. Aurions-nous voulu moins que la totale, et moins qu’un grand émoi ? Depuis hier, même Elton John peut se procurer, de chez lui, de n’importe où, rien qu’en cherchant « Elton John », la chanson En écoutant Elton John.