Julie Mazzieri repêchée pour le Médicis

Le jury du prix Médicis a profité de sa deuxième réunion, jeudi dernier, pour ajouter in extremis un titre de plus à sa première sélection comptant déjà 14 titres. Ce repêchage a ainsi permis à la Québécoise Julie Mazzieri, aujourd’hui installée en Corse, de voir sa plus récente fiction, La Bosco (Héliotrope), se mesurer à des poids lourds de la rentrée française, dont Chantal Thomas (Souvenirs de la marée basse, Seuil), Arthur Dreyfus, (Sans Véronique, Gallimard) ou Olivier Guez (La disparitionde Josef Mengele, Grasset). Son court roman est également finaliste au prix Wepler 2017. Le Médicis a prévu une ultime sélection le 30 octobre.