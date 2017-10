Les harmonies celtiques

Pour les amateurs de lieux champêtres et de concerts dans les petites salles, le Festival international Harmonies celtiques se déroule du 30 septembre au 8 octobre à Knowlton, Bromont, Mansonville et Waterloo. Les artistes présentés proviennent d’Irlande, d’Écosse, de Bretagne, des États-Unis, des Maritimes et du Québec. À conseiller, entre autres, l’extraordinaire chanteuse irlandaise Niamh Parsons, le duo nantais Roland Brou et Patrick Couton et le violoniste Richard Wood. (Renseignements : www.harmoniesceltiques.ca)