Wolf Parade se dépasse (même si la société régresse)

Attention, ça va débouler : moins d’un an après l’élection du président Trump, les disques de cette rentrée automnale seront traversés par une expression d’inquiétude et de désespoir. « Juste le titre, Cry Cry Cry, te donne une idée. Cet album, on l’a écrit durant une année de changements terribles. Nous avions clairement le sentiment d’entrer dans quelque chose de nouveau et de très néfaste, socialement, en Amérique comme en Europe », abonde Dan Boeckner, joint à La Nouvelle-Orléans avant un concert en première partie de ses amis d’Arcade Fire.

C’est toute l’idée qui sous-tend le quatrième album du groupe, dans les bacs vendredi prochain : quelque chose est en train de changer. « On peut regarder la situation droit dans les yeux pour l’affronter… ou laisser aller les choses en se disant : life will go on. Il y a certainement un aspect cathartique à nos nouvelles chansons », ajoute le Montréalais.

Après avoir participé à l’éclosion de la scène indie rock montréalaise au tournant des années 2000 avec Arcade Fire et The Dears (entre autres) grâce à son désormais classique premier album Apologies to the Queen Mary (2005), puis des albums At Mount Zoomer (2008) et Expo 86 (2010), Wolf Parade avait jeté l’éponge. Prenant leur propre direction musicale, les deux leaders, chanteurs et multi-instrumentistes Spencer Krug et Dan Boeckner ont multiplié par la suite les projets parallèles. Leurs retrouvailles se sont faites l’an dernier.

« Nous recevions plusieurs offres pour aller donner des concerts, raconte Boeckner. Certains promoteurs désiraient nous entendre jouer Apologies to the Queen Mary intégralement sur scène, mais ça, aucun de nous n’en avait envie. Tout de même, on s’est mis à discuter de ce qu’on pourrait faire si on reformait le groupe. Seule règle : si nous devions nous reformer, ce serait pour présenter de nouvelles chansons. »

Bowie et Cohen sont parvenus à la transcender [leur époque]. Ce sont des artistes au sens pur du terme, plus grands que nature, qui n’ont jamais cessé d’explorer, d’inventer. Le chanteur et multi-instrumentiste Dan Boeckner

Le travail d’écriture a alors commencé, le résultat étant regroupé sur le EP éponyme paru l’an dernier. « Ensuite, on a embauché une équipe de management. Peux-tu croire, nous n’avions jamais eu de managers auparavant ! Je ne sais pas comment on a fait pour durer aussi longtemps… »

C’était un bon EP, y’a pas à dire. Rien, cependant, n’arrivant à la cheville de Cry Cry Cry. Ici, pas une chanson de trop. Les voix de Krug et Boeckner toujours aussi urgentes et incarnées. Il y a encore quelques longues explorations prog-rock (ce ne serait pas un disque de Wolf Parade sans elles !), mais on applaudit surtout en découvrant les nouvelles idées sur le plan des orchestrations, comme l’injection d’orgue et l’apport d’une section de cuivres — l’énergie émise par cette réaction chimio-musicale est soufflante.

« On vient du punk rock des années 1990, détaille le Montréalais originaire comme ses confrères de la Colombie-Britannique. On est essentiellement un groupe punk–post-punk, à la manière de Fugazi. Ainsi, lorsqu’on travaille sur un album, la matière est brute : tu prends tes instruments, tu joues, on enregistre, comme si on donnait un concert live. Pas de fioritures. Notre méthode de travail a certes un peu évolué sur les deuxième et troisième disques, mais avec celui-ci, on s’est dit : screw it, allons-y avec une section de cuivres, ajoutons l’orgue. Élargissons notre palette sonore. »

Ainsi, les amateurs de rock montréalais avaient toujours gardé une petite place dans leur coeur pour Wolf Parade et leur superbe premier album. Personne ne se sera imaginé s’être autant ennuyé du groupe avant d’avoir entendu ce puissant nouvel album, que Boeckner décrit comme la synthèse des trois premiers : « Apologies […] a une sensibilité pop, une énergie forte. A Mount Zoomer est plus sombre, très progressif. Expo 86 est bruyant, et prog aussi. Je crois qu’on a trouvé un équilibre dans tout ça sur ce nouvel album. »

Le retour de Wolf Parade devait se faire avec du nouveau matériel, mais aussi avec le sentiment d’être pertinent, d’avoir quelque chose d’important à chanter. « En vérité, je pense que nous sommes encore plus pertinents aujourd’hui que sur notre précédent album. J’aime Expo 86, j’en suis fier, mais en même temps, ça s’entend qu’on avait besoin de faire une pause. Comme si notre manière de composer avait pris deux directions opposées » : celle de Boeckner, qui a ensuite formé les groupes Handsome Furs, Divine Fits et Operator, s’éloignant de celle de son collègue Spencer Krug, qui a continué de travailler avec les projets Moonface, Swan Lake et Frog Eyes. « Cry Cry Cry me paraît plus cohérent. »

Sur Cry Cry Cry, il est question de Leonard Cohen et de David Bowie, deux icônes dont les disparitions récentes devraient, elles aussi, devenir un thème des albums de la rentrée.



« J’ai une étrange relation avec la musique de la fin des années 1960, début 1970, dit Boeckner. Ça, c’est la génération de mes parents, et j’ai le sentiment que cette génération a usurpé l’idée de nostalgie pour nous forcer à l’associer à cette époque. Cependant, je sens que Bowie et Cohen sont parvenus à la transcender. Ce sont des artistes au sens pur du terme, plus grands que nature, qui n’ont jamais cessé d’explorer, d’inventer. Ça nous force à réfléchir à ce que nous faisons nous-mêmes en tant qu’artistes. Veux-tu être le musicien qui s’est imposé durant une décennie marquante, ou bien continuer à repousser tes propres limites ? »

Vous croyez avoir repoussé les vôtres avec ce nouvel album ? « Je le pense, répond le musicien. On a même écrit quelques chansons qui ont mis à l’épreuve notre niveau en tant qu’instrumentistes ! »